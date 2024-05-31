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Число жертв удара по зданию радиостанции в Ходейде увеличилось до 14 человек

Число жертв удара по зданию радиостанции в Ходейде увеличилось до 14 человек Число погибших в результате авиаудара США и Великобритании по зданию радиостанции в городе Ходейда, подконтрольном мятежному движению хуситов "Ансар Аллах", возросло до 14, пострадали более 30 человек.
Другие страны
31 мая 2024 г. 10:03
Число жертв удара по зданию радиостанции в Ходейде увеличилось до 14 человек

Число погибших в результате авиаудара США и Великобритании по зданию радиостанции в городе Ходейда, подконтрольном мятежному движению хуситов "Ансар Аллах", возросло до 14, пострадали более 30 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

В ночь на пятницу США и Великобритания атаковали объекты хуситов на территории Йемена. По данным Al Masirah, один из ударов был нанесен по радиостанции, расположенной в районе Эль-Хок. Изначально сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Böyük Britaniyanın Yəmənə raket zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb

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