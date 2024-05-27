О нас

Число жертв удара циклона Ремал в Индии и Бангладеш достигло 16 человек

Число жертв удара циклона Ремал в Индии и Бангладеш достигло 16 человек По меньшей мере 16 человек погибли в результате мощного циклона Ремал, обрушившегося в ночь на понедельник на восточное побережье Индии и Бангладеш.
Другие страны
27 мая 2024 г. 22:52
Число жертв удара циклона Ремал в Индии и Бангладеш достигло 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате мощного циклона Ремал, обрушившегося в ночь на понедельник на восточное побережье Индии и Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на официальные источники.

"Как минимум 10 человек погибли из-за циклона", - сообщил журналистам на брифинге государственный министр Бангладеш по вопросам стихийных бедствий Мохиббур Рахман.

По его словам, некоторые утонули, а другие погибли под обломками разрушенных зданий.

"150 457 домов повреждены, из них 35 483 - полностью разрушены", - приводит его слова портал New Age.

В Индии число жертв, по данным властей штата Западная Бенгалия, достигло шести. По словам представителя местной администрации Сумита Гупты, трое погибли от удара током.

По данным газеты The Times of India, в Западной Бенгалии более 200 тыс. человек были эвакуированы в более безопасные места и лагеря помощи. Сильный ветер повредил 1,7 тыс. электрических столбов и вырвал с корнем множество деревьев. Сообщалось о затоплении некоторых районов Калькутты.

Индийский метеорологический департамент сообщил, что Ремал уже значительно ослаб - скорость ветра снизилась со 110-120 км в час до 60-70 км/ч.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
26 мая 2024 г. 16:04
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
26 мая 2024 г. 12:07
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
26 мая 2024 г. 10:54
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
25 мая 2024 г. 22:15
Утвержден протокол в связи с Международной программой Молодежная столица ОИС Шуша – 2024
Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024"
25 мая 2024 г. 19:14
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
24 мая 2024 г. 14:00
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
24 мая 2024 г. 14:00
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
24 мая 2024 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi