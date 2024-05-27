Число жертв удара циклона Ремал в Индии и Бангладеш достигло 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате мощного циклона Ремал, обрушившегося в ночь на понедельник на восточное побережье Индии и Бангладеш.

По меньшей мере 16 человек погибли в результате мощного циклона Ремал, обрушившегося в ночь на понедельник на восточное побережье Индии и Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на официальные источники.

"Как минимум 10 человек погибли из-за циклона", - сообщил журналистам на брифинге государственный министр Бангладеш по вопросам стихийных бедствий Мохиббур Рахман.

По его словам, некоторые утонули, а другие погибли под обломками разрушенных зданий.

"150 457 домов повреждены, из них 35 483 - полностью разрушены", - приводит его слова портал New Age.

В Индии число жертв, по данным властей штата Западная Бенгалия, достигло шести. По словам представителя местной администрации Сумита Гупты, трое погибли от удара током.

По данным газеты The Times of India, в Западной Бенгалии более 200 тыс. человек были эвакуированы в более безопасные места и лагеря помощи. Сильный ветер повредил 1,7 тыс. электрических столбов и вырвал с корнем множество деревьев. Сообщалось о затоплении некоторых районов Калькутты.

Индийский метеорологический департамент сообщил, что Ремал уже значительно ослаб - скорость ветра снизилась со 110-120 км в час до 60-70 км/ч.