Число жертв тропического шторма "Майкл" в США возросло до 17 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Жертвами урагана "Майкл" в США стали не менее 17 человек, сообщает Report со ссылкой на СNN.

Тела восьми погибших были найдены во Флориде. Сообщения о жертвах поступали также из Джорджии, Вирджинии и Северной Каролины.

Ураган постепенно ослабевает, но опасность сохраняется: главная угроза – наводнения, которые могут вызвать проливные дожди.

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате тропического шторма "Майкл" в США увеличилось до 11 человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям штата Виргиния, пять жителей штата также стали жертвами шторма "Майкл", 520 тысяч человек остаются без электричества.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Ураган "Майкл" также нанес серьезный ущерб базе ВВС во Флориде.

Потенциальный ущерб от урагана оценивается в миллиарды долларов.