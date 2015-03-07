​Число жертв тройного теракта в Нигерии достигло 47 человек

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По уточненным данным, в результате взрыва трех фугасов в городе Майдугури в северо-восточном нигерийском штате Борно в субботу, 7 марта, погибли, по меньшей мере, 47 человек.

Как передает Report, террористы атаковали два рынка и автовокзал в Майдугури.

Помимо 47 убитых, в результате теракта 50 человек получили ранения.

Пока ни одна террористическая организация не брала на себя ответственность за этот теракт. В штате Борно орудует исламистская группировка "Боко Харам", совершившая множество кровопролитных нападений.