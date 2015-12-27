​Число жертв торнадо в США превысило 20 человек

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Количество погибших за минувшие сутки в результате торнадо на юге США достигло 22 человек.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщили американские власти.

Десятки людей получили ранения, сотни домов разрушены или повреждены, многие улицы перекрыты.

В качестве причины возникших торнадо называют необычно теплую погоду, установившуюся на этой неделе. Синоптики на ближайшие дни прогнозируют дальнейшие ураганы и сильные дожди. Кроме того, Национальная метеорологическая служба США предостерегла граждан от вождения автомобиля в тех местах, где ожидаются наводнения, в том числе на севере штата Алабама.