Число жертв торнадо может значительно превысить 100

Губернатор наиболее пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир считает, что число жертв стихийного бедствия может значительно превысить 100 человек.

Губернатор наиболее пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир считает, что число жертв стихийного бедствия может значительно превысить 100 человек.

Как передает Report, трансляция выступления губернатора велась в субботу на странице администрации региона в Facebook.

"Мы переживаем сейчас одни из самых трудных часов. События ужасны, это наиболее разрушительное, смертоносное торнадо в истории штата. Я думаю, что мы потеряли более 100 человек. Полагаю, эта цифра может значительно возрасти".

Недавние торнадо привели к гибели в США более 80 человек. Наибольшее число жертв, 70 человек, зафиксировано в штате Кентукки. Вызванные стихийным бедствием перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки более 200 тыс. человек.