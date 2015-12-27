Число жертв торнадо и наводнений в США достигло 34 человек

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв торнадо и наводнений в нескольких юго-восточных штатах США достигло 34 человек, десятки получили ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось о 29 жертвах, в том числе об 11 погибших в штате Техас.

Пять человек погибли в результате наводнения в штате Иллинойс. В Миссисипи, Алабаме, Теннесси и Арканзасе общее число жертв по последним данным составляет 18 человек.

Власти пока не готовы дать точную оценку причиненного стихией ущерба.

По данным синоптиков, в регионе продолжатся сильные снегопады.