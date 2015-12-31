Число жертв терактов в сирийском городе Камышли возросло до 16

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Жертвами взрывов, прогремевших в центре ассирийского квартала города Камышли на северо-востоке Сирии, по последним данным, стали 16 человек.

Как передает Report, об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на источник.

Как рассказал агентству источник в провинции Эль-Хасаке, где находится город, число пострадавших достигло 35 человек.

По его данным, в ресторанах "Габриэль" и "Майами" в действие были приведены взрывные устройства. Третья бомба взорвалась после того, как по ней был открыт огонь из огнестрельного оружия. Кроме того, телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что недалеко от мест взрывов была найдена четвертая бомба, которой сейчас занимаются саперы.