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    Число жертв терактов в церквях Египта возросло до 43 человек

    27 человек погибли в Танте, 16 человек в Александрии

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 43 человека погибли в результате двух взрывов в церквях христиан-коптов в Египте в Вербное воскресенье, 9 апреля 2017 года, передает Report со ссылкой на AFP.

    По данным министерства здравоохранения, 27 человек погибли в результате взрыва в церкви в Танте. Кроме того, 16 человек, в том числе трое полицейских погибли в результате взрыва в Александрии.

    Также сообщается, что 78 человек получили ранения в Танте, и 40 в Александарии.

    Напомним, ИГИЛ взяла ответственность за нападения на церкви в Египте .

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