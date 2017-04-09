Число жертв терактов в церквях Египта возросло до 43 человек

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 43 человека погибли в результате двух взрывов в церквях христиан-коптов в Египте в Вербное воскресенье, 9 апреля 2017 года, передает Report со ссылкой на AFP.

По данным министерства здравоохранения, 27 человек погибли в результате взрыва в церкви в Танте. Кроме того, 16 человек, в том числе трое полицейских погибли в результате взрыва в Александрии.

Также сообщается, что 78 человек получили ранения в Танте, и 40 в Александарии.

Напомним, ИГИЛ взяла ответственность за нападения на церкви в Египте .