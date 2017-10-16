Число жертв теракта в столице Сомали возросло до 276 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 16 октября. REPORT.AZ Число погибших в результате взрыва в Могадишо в минувшие выходные возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали, цитирует Report министра информации Сомали Абдирахмана Османа со ссылкой на РИА Новости.

"К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки "Аш-Шабаб" в Могадишо", — сообщил министр в Twitter.

В то же время агентство Рейтер сообщает, что никто не брал ответственности за произошедшее.

Он отметил, что соседние страны, в том числе Джибути, Эфиопия и Кения, предложили содействие в оказании медицинской помощи пострадавшим. Кроме того, по словам министра, Анкара отреагировала на просьбу властей Сомали перевезти пострадавших на лечение в Турцию.

***16:12

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Жертвами теракта в столице Сомали в субботу стали 189 человек, более 200 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит в воскресенье телеканал Sky News Arabia.

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Это один из самых крупных терактов в Сомали за последние годы. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

***13:52

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва 14 октября в столице Сомали — Могадишо — возросло до 85.

Как передает Report, об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на службы скорой помощи.

Отмечается, что число пострадавших в результате происшествия достигло 250.

14 октября в Могадишо произошёл взрыв рядом со зданием гостиницы в районе Ходан. Причиной инцидента стал заминированный грузовой автомобиль.