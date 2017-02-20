Число жертв теракта в Сомали возросло до 39 человек

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В результате взрыва у рынка в Могадишо (Сомали), в воскресенье, 19 февраля, погибли 39 человек и ранены около 50, передает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что машиной управлял террорист-смертник.

"Мы нашли 39 трупов и там было много раненых", - сказал директор службы "Aamin" скорой помощи, доктор Абдикадир Абдирахман.

Между тем, отмечается, что больница "Мадина" приняла 47 раненых в результате взрыва.

Свидетель Абдулле Омар сказал, что рынок был разрушен.

"Я остановился в моем магазине, когда машина приехала на рынок и взорвалась. Я видел более 20 человек, которые лежали на земле. Большинство из них были мертвы", - сказал он.