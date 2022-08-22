Число жертв теракта в Сомали увеличилось до 30 человек

Число погибших в результате теракта в отеле в Сомали увеличилось до 30 человек.
Как передает
Среди погибших — спикер парламента Сомали, бывшие чиновники и госслужащие, а также владелец отеля.
Напомним, что боевики из радикальной группировки "Аш-Шабаб" 20 августа совершили нападение на гостиницу "Хайят" в столице страны Могадишо. Террористы больше суток удерживали здание.
Представители сомалийского правительства и спецслужб пока никак не прокомментировали нападение. К разоружению боевиков были привлечены спецподразделения.