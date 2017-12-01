Число жертв теракта в Сомали превысило 500 человек

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв теракта 14 октября в Сомали составило 512 человек.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило агентство Reuters.

20 октября местные власти подтверждали гибель 358 человек. По данным Reuters, после этого сомалийское правительство создало комитет для установления точного числа погибших. "На данный момент мы подтвердили гибель 512 человек в результате взрыва в прошлом месяце, еще 316 пострадали при взрыве", - заявил агентству глава этого комитета.

14 октября начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Власти страны обвиняют в атаке связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей.