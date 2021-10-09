Число жертв теракта в шиитской мечети на севере Афганистана возросло до 150

Число жертв теракта, произошедшего в пятницу в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана, возросло до 150.

Число жертв теракта, произошедшего в пятницу в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана, возросло до 150.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета "Эттелаат-е руз" со ссылкой на источники во властных структурах региона.

Ранее сообщалось о порядка 100 погибших. Как уточняется, не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших и раненых большое число детей и подростков.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" пообещало найти причастных к теракту боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" и которая взяла на себя ответственность за случившееся.