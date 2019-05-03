Число жертв теракта в мечетях Крайстчерча увеличилось до 52

Гражданин Турции, получивший ранения в результате стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерча, умер в больнице.

Как передаёт Report, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы потеряли нашего гражданина Зекерия Туйяна, тяжело раненного в ужасном теракте в Новой Зеландии", - написал министр в своём микроблоге в Twitter.

Он выразил соболезнования близким погибшего.

В середине марта от полученных при теракте в Крайстчерче ранений скончался гражданин Саудовской Аравии.

15 марта в мечетях Крайстчерча произошёл двойной теракт. По данным новозеландских властей, нападения совершил 28-летний австралиец Брентон Таррант.