Число жертв теракта в мечети в Афганистане возросло до 30 человек

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Число жертв террористической атаки на мечеть в афганском городе Гардез возросло до 30 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД Афганистана Нусрата Рахими.

"Заместитель пресс-секретаря МВД Нусрат Рахими заявил, что в результате атаки смертников на мечеть в Гардезе погибли 30 человек, еще 81 человек получил ранения. По словам Рахими, 20 раненых находятся в критическом состоянии", - сообщается в Twitter телеканала.

Два террориста-смертника подорвались в мечети в городе Гардез, провинция Пактия, в пятницу. По данным СМИ, в момент атаки внутри здания находились по меньшей мере 600 человек. По данным властей, перед тем как привести в действие взрывные устройства, смертники подорвали несколько гранат.