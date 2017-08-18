Число жертв теракта в Каталонии возросло до 15 человек

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате терактов в Каталонии возросло до 15 человек.

Как передает Report, об этом местные СМИ.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло ИГ.

Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.