Число жертв теракта в Багдаде возросло до 290 человек

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в центре Багдада в воскресенье увеличилось до 290 человек, 180 пострадали. Как передает Report, об этом сообшает телеканал "Аль-Маядин".

Ранее сообщалось о 250 погибших.

По данным телеканала, 17 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Заминированный автомобиль взорвался в ночь на воскресенье в центре города в районе Эль-Каррада, где расположено большое количество ресторанов и торговых площадей. Взрыв был настолько мощный, что повлек за собой пожар в ряде зданий.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"