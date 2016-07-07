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    Число жертв теракта в Багдаде возросло до 290 человек

    17 человек все еще числятся пропавшими без вести

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в центре Багдада в воскресенье увеличилось до 290 человек, 180 пострадали. Как передает Report, об этом сообшает телеканал "Аль-Маядин".

    Ранее сообщалось о 250 погибших.

    По данным телеканала, 17 человек все еще числятся пропавшими без вести.

    Заминированный автомобиль взорвался в ночь на воскресенье в центре города в районе Эль-Каррада, где расположено большое количество ресторанов и торговых площадей. Взрыв был настолько мощный, что повлек за собой пожар в ряде зданий. 

    Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"

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