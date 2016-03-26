Число жертв теракта у стадиона в Ираке превысило 40 человек

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва у футбольного стадиона на юге Ирака превысило 40 человек, более 100 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу во время футбольного матча у небольшого стадиона в городе Эль-Искандария, расположенного в 50 км от столицы. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ранее сообщалось о 30 погибших и 65 пострадавших.

"Число погибших возросло до 41, ранены 105 человек", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителей местной власти.

По данным агентства Франс Пресс, злоумышленник, выглядящий как подросток, прошел в толпу людей в момент, когда игрокам представляли награды, и подорвал себя.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за взрыв. В ИГ пояснили, что целью их нападения было местное шиитское ополчение.