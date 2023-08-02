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Число жертв теракта на северо-западе Пакистана возросло до 63

Число жертв теракта на северо-западе Пакистана возросло до 63 Еще семь человек, получивших тяжелые ранения в результате взрыва, устроенного в воскресенье террористом-смертником, скончались в больницах провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Общее число жертв теракта достигло 63.
Другие страны
2 августа 2023 г. 19:59
Число жертв теракта на северо-западе Пакистана возросло до 63

Еще семь человек, получивших тяжелые ранения в результате взрыва, устроенного в воскресенье террористом-смертником, скончались в больницах провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Общее число жертв теракта достигло 63.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Express Tribune, в медучреждениях провинции проходят лечение 123 пострадавших в теракте, совершенном в районе Баджаур на границе с Афганистаном.

По данным Федерального бюро расследований Пакистана, в теракте на проходившем там съезде входящей в правящую коалицию партии Джамиат Улема-и-Исам-Фазл ("Собрание исламских богословов") было использовано 10 кг тротила. Взрыв произошел, когда в зале, где проводилось мероприятие, находились 400 партийных активистов. Более 40 человек погибли на месте, в том числе генеральный секретарь партии Хар Зиаулла.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф распорядился начать расследование и найти виновных. Теракт осудили Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, США и Турция.

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