Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 77

Число погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна "Хагибис" возросло до 77 человек. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, еще по крайней мере 10 человек числятся пропавшими без вести, более 340 получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

В Японии продолжаются поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, в которых задействовано свыше 110 тыс. человек, включая военнослужащих Сил самообороны страны.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю.