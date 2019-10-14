Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 40 - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 40 человек в Японии стали жертвами тайфуна "Хагибис", который обрушился в минувшие выходные на центральные и восточные регионы страны, 16 числятся пропавшими без вести. Такие данные привел в понедельник телеканал NHK, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Вместе с тем 30 тыс. японцев не могут вернуться в свои дома и пребывают в эвакуационных центрах после удара стихии, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совещании кризисного штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Поскольку на настоящий момент многие числятся пропавшими без вести, мы продолжаем активную поисково-спасательную операцию в круглосуточном режиме. Мы зафиксировали большой ущерб от тайфуна, и сейчас 30 тыс. человек не могу вернуться в свои дома и живут в эвакуации", - сказал он.

Абэ также распорядился создать специальные группы жизнеобеспечения в пострадавших районах, которые помогали бы восстановить водоснабжение и подачу электричества, а также следили за условиями жизни в эвакуационных центрах.

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Число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился в минувшие выходные на центральные и восточные регионы Японии, возросло до 37, 13 человек числятся пропавшими без вести, почти 200 пострадали. Об этом сообщил в понедельник телеканал Ти-би-эс, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В районах, через которые прошел тайфун, продолжают восстанавливать инфраструктуру. К работам привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны.

В Токио и соседних префектурах в результате обрывов линий электропередачи без света остаются порядка 53 тысяч домов. Более чем в 130 тысячах квартир и домов по всей стране отсутствует водоснабжение.

Железнодорожный транспорт, в том числе скоростные экспрессы, как ожидается, войдет в график в течение дня. В воскресенье на многих линиях поезда ходили с увеличенными интервалами. Некоторые участки скоростных автомобильных дорог по-прежнему перекрыты. Столичные аэропорты Нарита и Ханэда в понедельник принимают и отправляют рейсы в обычном режиме.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.