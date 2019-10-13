Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 25 - ОБНОВЛЕНО - 4 - ВИДЕО

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 25.

Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что еще более 10 человек числятся пропавшими без вести и свыше 160 получили травмы различной степени тяжести.

***09:40

Число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию, достигло 18 человек. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что еще 13 человек числятся пропавшими без вести и около 150 получили травмы различной степени тяжести.

***08:15

Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

Число пострадавших превышает 120 человек. В свою очередь, телеканал TBS сообщает о 22 пропавших без вести и около 150 пострадавших.

*** 04:21

В Японии из-за тайфуна "Хагибис", по последним данным, погибли восемь человек, еще 17 числятся пропавшими без вести,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, более 100 человек по всей стране пострадали.

В настоящее время японские спасательные службы продолжают операции по спасению людей, пострадавших от тайфуна и вызванных им наводнений.

*** 18:00

По крайней мере два человека погибли и еще 70 пострадали в Японии из-за тайфуна "Хагибис", который в настоящее время движется по направлению к Токио. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Один человек погиб после того, как автомобиль, в котором он находился, опрокинуло шквальным ветром. Еще один мужчина погиб из-за схода оползня на его дом. Повреждения из-за удара стихии также зафиксированы в 57 городах трех префектур центральной части страны, включая Токио.

Удар стихии вызвал полную остановку железнодорожного и авиационного сообщения, масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны зафиксированы сходы оползней и разливы рек.