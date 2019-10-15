​Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 67

Число жертв мощного тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию в минувшие выходные, достигло 67 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Больше всего жертв стихии - 25 - зафиксировано на данный момент в северо-восточной префектуре Фукусима. Число пострадавших по всей стране превысило 200, еще около 10 человек числятся пропавшими без вести.

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, в районах, подвергшихся воздействию стихии, продолжается процесс восстановления инфраструктуры, ведутся поисково-спасательные операции. Всего в этих работах задействовано около 11 тысяч человек, включая бойцов Сил самообороны. Сейчас без электроэнергии остаются примерно 34 тыс. квартир и частных домов, в 130 тыс. - нет водоснабжения.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов зафиксированы более чем в 50 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные.