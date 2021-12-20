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Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах выросло до 375 человек

Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах выросло до 375 человек Порядка 375 человек погибли из-за последствий тайфуна "Раи" на Филиппинах.
Другие страны
20 декабря 2021 г. 17:21
Число жертв тайфуна Раи на Филиппинах выросло до 375 человек

Порядка 375 человек погибли из-за последствий тайфуна "Раи" на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Rappler.

Вместе с тем пострадали по меньшей мере 500 человек, в то время как 56 числятся пропавшими без вести.

В пострадавших районах страны продолжаются восстановительные работы. Губернатор провинции Западный Негрос объявил о введении режима бедствия. Полностью уничтожено более 3,7 тыс. домов, еще 16,4 тыс. строений повреждены. Согласно предварительным оценкам, в этой провинции тайфун нанес ущерб на сумму 5,98 млрд песо (119,9 млн долларов США).

Метеорологическая обсерватория Гонконга 16 декабря сообщила, что 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тыс. жителей до удара стихии. Людей разместили в 274 эвакуационных центров в провинциях Южный Лейте, Лейте, Самар, Восточный Самар, Северный Самар и Билиран.

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