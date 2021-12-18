Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 33

По меньшей мере 33 человека погибли на Филиппинах в результате тихоокеанского тайфуна "Раи".

По меньшей мере 33 человека погибли на Филиппинах в результате тихоокеанского тайфуна "Раи".

Как передает Report, об этом отметило агентство France-Presse .

Несмотря на призывы эвакуироваться, некоторые люди не хотели уезжать, что и стало причиной многих смертей.

Ранее сообщалось о 12 погибших. По данным метеорологической обсерватории Гонконга, опубликованным в четверг, новый, 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана и надвигался на Филиппины. Жители центрального Вьетнама готовятся к приходу циклона. В регионе объявлено штормовое предупреждение и переведены в состояние повышенной готовности все чрезвычайные службы.