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Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 108

Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 108 По меньшей мере 108 человек погибли на Филиппинах в результате тихоокеанского тайфуна "Раи".
Другие страны
19 декабря 2021 г. 15:48
Число жертв тайфуна Раи на Филиппинах возросло до 108

По меньшей мере 108 человек погибли на Филиппинах в результате тихоокеанского тайфуна "Раи".

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

Ранее отмечалось о 75 погибших.

Метеорологическая обсерватория Гонконга в четверг сообщила, что новый, 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана и надвигался на Филиппины.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, к середине воскресенья эпицентр тайфуна будет находиться в акватории вьетнамской провинции Биньдинь.

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Версия на азербайджанском языке Filippində "Rai" qasırğası 108 nəfərin həyatına son qoyub

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