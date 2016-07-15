​Число жертв тайфуна "Непартак" в Китае достигло 69

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ До 69 возросло число жертв тайфуна "Непартак" в восточнокитайской провинции Фуцзянь, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщило китайское телевидение.

В результате тайфуна, обрушившегося на материковый Китай 9 июля, наводнения охватили шесть городов, было эвакуировано 506,7 тыс. жителей. Полностью или частично разрушены 8,3 тыс. домов.

Тайфун причинил экономический ущерб в размере 10 млрд. юаней (1,5 млрд. долларов). Смыто почти 20 тыс. гектаров посевов. Была остановлена деятельность 233 предприятий.