​Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 20

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв тайфуна "Мелор", обрушившегося на Филиппины и вызвавшего масштабные наводнения, возросло до 20 человек, сообщает Report со ссылкой на AFP.

В понедельник власти Филиппин объявили штормовое предупреждение высшего уровня опасности в районе восточного побережья страны. Около 800 тысяч человек были эвакуированы из-за тайфуна.

Как сообщили в государственной метеослужбе страны, тайфун "Мелор" покинул Филиппины, оставив за собой затопленные сельскохозяйственные районы на севере страны, и продвигается дальше в Южно-Китайское море.