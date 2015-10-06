Число жертв тайфуна Мучжигэ в КНР достигло 19 человек

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Число жертв тропического тайфуна Мучжигэ, который обрушился на юг Китая, достигло 19 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет во вторник газета "Жэньминь жибао".

Ранее сообщалось об 11 погибших. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести, ранения получили 243 человека.

Сообщается, что 18 человек погибли из-за стихии в провинции Гуандун, еще один погиб в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В общей сложности от тайфуна пострадали 5,4 миллиона человек.

Тропический тайфун Мучжигэ обрушился на побережье провинции Гуандун в воскресенье после полудня. К вечеру он уже достиг Гуанси-Чжуанского автономного района.

Прямой экономической ущерб, нанесенный тайфуном провинции Гуанчжоу, оценивается почти в 2 миллиарда долларов. В Гуанси-Чжуанском автономном районе прямой экономический ущерб району составил около 2,7 миллиона долларов.

По сообщениям местных синоптиков, тайфун оказался сильнейшим за последние десятилетия.