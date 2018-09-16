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    Число жертв тайфуна Мангхут на Филиппинах увеличилось до 28 - ВИДЕО

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/  По меньшей мере 28 человек погибли из-за последствий обрушившегося на Филиппины тайфуна «Мангхут», передаёт CNN Philippines со ссылкой на уполномоченного президента Филиппин Родриго Дутерте Френсиса Толентино.

    Отмечается, что 13 человек числятся пропавшими без вести, передает Report. 

    Ранее сообщалось о 12 погибших. Накануне, 15 сентября, появилась информация о том, что «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин.

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