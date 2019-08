Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 28 - ВИДЕО

Жертвами супертайфуна "Лекима" в провинции Чжэцзян стали по меньшей мере 28 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает People's Daily China в Twitter.

"На 06:30 утра (02:30 GMT+4) в воскресенье 28 человек погибли и ещё 20 считаются пропавшими без вести в провинции Чжэцзян из-за ударов супертайфуна "Лекима". Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Более 1 млн человек было заранее эвакуировано из потенциально опасных районов на востоке Китая в связи с приближающимся тайфуном.

Ранее сообщалось о 22 погибших и 10 пропавших без вести.

#UPDATE At least 22 killed and 10 missing as super #TyphoonLekima hits east China pic.twitter.com/2YjC9scwUX