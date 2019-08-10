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Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22 человек

​Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22 человек

Число погибших в Китае в результате супертайфуна "Лекима" увеличилось до 22 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 14 пропавших без вести.

В городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) сильные дожди привели к горному обвалу, который блокировал течение реки. В результате около 120 человек оказались окружены паводком.

"По состоянию на 20.00 (15.00 мск) 22 человека погибли, еще 10 пропали без вести", - говорится в сообщении телеканала.

Сотни полицейских и пожарных ведут поисково-спасательные работы.

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