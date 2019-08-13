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Число жертв супертайфуна "Лекима" в Китае увеличилось до 48

​Число жертв супертайфуна "Лекима" в Китае увеличилось до 48

Число жертв тайфуна "Лекима" на востоке КНР возросло до 48, еще 21 человек считаются без вести пропавшими.

Как передаёт Report, об этом сообщает в понедельник, 12 августа, ТАСС со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Аньхой.

Ураган достиг восточной провинции Чжэцзян в ночь с пятницы на субботу, сила ветра в его центральной части тогда составляла около 50 м/с. Позже, в субботу, ослабев до тропического шторма, он добрался до побережья провинции Шаньдун на северо-востоке страны. Порывы достигали 23 м/с. В районе также прошли мощные ливни.

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