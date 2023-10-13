Число жертв стрельбы в торговом центре в Бангкоке возросло до трех

Число жертв стрельбы в бангкокском торговом центре Siam Paragon достигло трех человек.

Число жертв стрельбы в бангкокском торговом центре Siam Paragon достигло трех человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, одна из пяти пострадавших, гражданка Таиланда, умерла в пятницу в больнице, куда поступила 3 октября в тяжелом состоянии с несколькими огнестрельными ранениями.

Экстренные службы получили 3 октября сообщение о выстрелах в торговом центре в Бангкоке. Стрелявшим оказался 14-летний подросток, который впоследствии без сопротивления сдался полицейским. В ходе первичного допроса он объяснил мотивы "голосами", которые управляли его действиями. Впоследствии он был переведен из следственного изолятора для несовершеннолетних в психиатрическую больницу для дальнейшего обследования.

Жертвами стрельбы также стали граждане Китая и Мьянмы. Еще четверо пострадали, ими оказались граждане Китая, Лаоса и Таиланда. Нападавшему предъявлены обвинения по нескольким пунктам. Среди них преднамеренное убийство, покушение на убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия и патронов к нему.