​Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух

Ещё один пострадавший в результате стрельбы у ночного клуба в австралийском Мельбурне 14 апреля умер в госпитале.

Об этом говорится в сообщении полиции, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Второй человек, пострадавший в результате стрельбы в Праране в воскресенье (14 апреля), 28-летний мужчина, скончался в больнице ночью», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у ночного клуба в Мельбурне погиб один человек.