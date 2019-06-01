Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу, 31 мая, на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN, заявил начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера.

"Изначально мы сообщали об 11 (убитых). Еще один человек скончался по пути в больницу", - сказал Сервера.

В настоящее время четверо пострадавших "находятся на операционном столе", уточнил он.

Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. Стрелявший мертв.

*** 02:51

Жертвами стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич стали 11 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", как минимум шестеро получили ранения.

По словам главы местной полиции Джима Серверы, подозреваемый мёртв. Севера не стал говорить о состоянии раненых и отказался назвать имя нападавшего.

Согласно информации, стрелок вошел в здание и сразу открыл огонь на поражение. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка, в ходе которой преступник был ликвидирован.

BREAKING VIDEO: People being rushed out of Virginia Beach Municipal Center after shooting with multiple victims; FBI responding pic.twitter.com/9Z5QryTjcM — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) May 31, 2019

BREAKING VIDEO: Police responding to possible active shooter situation at Virginia Beach Municipal Center pic.twitter.com/L1ty5eLI02 — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) May 31, 2019

*** 02:14

Стрельба произошла возле муниципального центра в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния).

Как передаёт Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

По данным агентства, в результате инцидента несколько человек пострадали.

Отмечается, что подозреваемый в стрельбе задержан.

Другие подробности случившегося не сообщаются.

Ранее неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана), в результате чего семь человек получили ранения.