Число жертв столкновения самолёта с вертолётом в Италии возросло до пяти - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ До пяти человек возросло число жертв столкновения вертолёта и туристического самолёта в небе Италии.

Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал Rai News 24.

По данным СМИ, пострадавшие – граждане Франции и Швейцарии. Ранее сообщалось о четырёх погибших и двух пострадавших.

Инцидент произошел в итальянском регионе Валле-д'Аоста.

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Италии столкнулись вертолёт и туристический самолёт.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает RaiNews 24.

Сообщается, что в результате столкновения вертолёта и туристического самолёта в воздухе в регионе Валле-д'Аоста по меньшей мере четыре человека погибли, двое пострадали.

О причинах ЧП информации пока не поступало.

Напомним, что ранее четыре человека погибли на юге Италии, пытаясь уйти от преследования полиции