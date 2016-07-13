Число жертв столкновения поездов на юге Италии выросло до 27 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-5

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Число погибших во вторник при столкновении двух поездов на юге Италии возросло до 27 человек. Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в руководстве поисково-спасательной операции на месте железнодорожной катастрофы.

***20.52

Число погибших при столкновении поездов на юге Италии возросло до 23 человек, 50 человек пострадали.

Как сообщает Report, об этом передает телеканал RaiNews24 со ссылкой на представителей местной службы здравоохранения.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 35 пострадавших.

***17:20

Число погибших при столкновении поездов на юге Италии составляет как минимум 20 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель местных властей Андрии Джузеппе Коррадо.

"Число погибших как минимум 20 человек, и четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - сказал он.

Еще 35 человек получили ранения.

По информации Службы гражданской обороны Италии, среди погибших и пострадавших при столкновении поездов нет иностранных граждан.

Итальянские СМИ сообщают, что вечером на место аварии прибудет премьер-министр Маттео Ренци.

*** 15:00

Число погибших в результате столкновения поездов в Италии достигло 12, сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ.

Два региональных поезда столкнулись в провинции Бари (область Апулия) сегодня днем между населёнными пунктами Андрия и Корато.

Движение на региональной железнодорожной линии приостановлено.

*** 14:46

Два поезда столкнулись в области Апулия, на юге Италии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате столкновения как минимум четыре человека погибли, десятки получили ранения.

Аварийные службы уже находятся на месте происшествия, оказывая помощь пострадавшим.