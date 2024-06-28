Число жертв столкновения поезда с автобусом в Словакии увеличилось до семи человек

Число жертв столкновения автобуса и поезда на юге Словакии увеличилось до семи.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает оперативный центр спасательной службы Словакии.
Ранее сообщалось о 5 погибших.
ДТП произошло 27 июня в районе города Нове Замки. Пассажирский автобус по невыясненным пока причинам совершил столкновение со скорым поездом, следовавшим по маршруту Прага-Будапешт. Все погибшие - пассажиры автобуса. По данным спасателей, еще пять человек получили ранения. Двое из них находятся в критическом состоянии.
Проводится расследование инцидента. Место катастрофы осмотрел глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток.