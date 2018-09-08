Число жертв столкновений в Триполи достигло 78 человек

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Жертвами не стихавших более недели вооруженных столкновений в ливийской столице стали 78 человек, еще свыше 300 получили ранения. Об этом передает в субботу телеканал Lybia TV со ссылкой на данные полевого госпиталя при Управлении по делам раненых в Триполи, передает Report.

По его информации, в больницах на лечении остаются 210 пострадавших. 103 человека получили первую медицинскую помощь и покинули медицинские учреждения. Сообщается также о 16 пропавших без вести. Бои в Триполи не стихали с 26 августа. В стычках участвовали с одной стороны седьмая пехотная бригада, большинство бойцов которой являются выходцами из города Тархуна (60 км к юго-востоку от столицы), а с другой - подразделения так называемого батальона "Революционеров Триполи", поддерживаемого другими фракциями, подчиняющимися признанному мировым сообществом кабмину нацсогласия.