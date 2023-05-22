О нас

Число жертв столкновений в Судане возросло до 863

Число жертв столкновений в Судане возросло до 863 Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 863.
Другие страны
22 мая 2023 г. 11:01
Число жертв столкновений в Судане возросло до 863

Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 863.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник профсоюз врачей Судана.

"Число погибших в результате столкновений среди гражданского населения возросло до 863, ранения получил 3 531 человек", - приводит телеканал Asharq заявление организации. На прошлой неделе медики сообщали, что жертвами конфликта стали 833 человека, были ранены 3 329 мирных жителей.

По данным ООН на 14 мая, в результате столкновений погибли 676 гражданских лиц, ранения получили свыше 5 575.

Как передает телеканал Al-Hadath, утром ВС Судана нанесли несколько ударов с воздуха по базам спецназа в столице. По его информации, бомбардировка в Хартуме длилась по меньшей мере два часа. Сообщается также о звуках взрывов в районе городов Омдурман и Северный Хартум.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sudandakı toqquşmada ölənlərin sayı 860-ı keçib

Самое важное

В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
22 мая 2023 г. 10:35
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
20 мая 2023 г. 01:05
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
19 мая 2023 г. 17:03
МИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
ФотоМИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
19 мая 2023 г. 13:33
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi