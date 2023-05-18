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Число жертв столкновений в Судане возросло до 833

Число жертв столкновений в Судане возросло до 833 Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и Cилами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 833.
Другие страны
18 мая 2023 г. 15:02
Число жертв столкновений в Судане возросло до 833

Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и Cилами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 833.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг комитет врачей Судана.

"Число погибших в результате столкновений среди гражданского населения возросло до 833, ранения получили 3 329 человек", - приводит телеканал Al Jazeera заявление организации.

По данным ООН на 14 мая, в результате столкновений погибли 676 гражданских лиц, ранения получили свыше 5 575.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda toqquşmalarda ölənlərin sayı 833-ə çatıb
Версия на английском языке Death toll from Sudan clashes rises to 833

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