Число жертв столкновений в Судане возросло до 833

Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и Cилами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 833.

Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и Cилами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 833.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг комитет врачей Судана.

"Число погибших в результате столкновений среди гражданского населения возросло до 833, ранения получили 3 329 человек", - приводит телеканал Al Jazeera заявление организации.

По данным ООН на 14 мая, в результате столкновений погибли 676 гражданских лиц, ранения получили свыше 5 575.