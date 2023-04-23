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Число жертв столкновений в Судане возросло до 420

Число жертв столкновений в Судане возросло до 420 Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) в Судане, увеличилось до 420, ранения получили 3,7 тыс. человек.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 23:22
Число жертв столкновений в Судане возросло до 420

Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) в Судане, увеличилось до 420, ранения получили 3,7 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Число погибших в результате боевых действий в Судане возросло до 420, ранены 3 700 человек", - приводит телеканал Al Arabiya данные ВОЗ.

Ранее в воскресенье Комитет врачей Судана проинформировал, что жертвами конфликта стали более 260 мирных жителей, свыше 1,5 тыс. пострадали, более 20 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda silahlı toqquşmalarda ölənlərin sayı 420 nəfərə çatıb

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