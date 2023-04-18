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Число жертв столкновений в Судане достигло 270

Число жертв столкновений в Судане достигло 270 В Судане в результате боестолкновений между армией и отрядами Сил быстрого реагирования в погибли 270 человек.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 22:19
Число жертв столкновений в Судане достигло 270

Число погибших в результате боестолкновений между армией и отрядами Сил быстрого реагирования в Судане достигло 270 человек, пострадали более 2 600 мирных жителей и военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что наиболее ожесточенные столкновения имели место в суданской столице Хартуме. Глава ВОЗ подчеркнул, что деятельность медучреждений страны была ограничена из-за небезопасной обстановки.

"Сложившаяся ситуация затрудняет доступ медицинских работников и машин скорой помощи к медицинским учреждениям и подвергает риску большее количество жизней", - констатировал он.

Гендиректор ВОЗ добавил, что запасы медикаментов, распределенные организацией по медицинским учреждениям страны до недавней эскалации конфликта, уже исчерпаны, а больницы в столице Хартуме сообщали о нехватке персонала и жизненно важных лекарств.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Sudanda toqquşmalarda ölənlərin sayı 270-ə çatıb

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