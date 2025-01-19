Число жертв столкновений повстанцев в Колумбии приблизилось к 60

Число жертв столкновений между вооруженными повстанческими группировками на севере Колумбии возросло до 58.

Число жертв столкновений между вооруженными повстанческими группировками на севере Колумбии возросло до 58.

Как передает Report , об этом сообщила газета El Tiempo со ссылкой на данные властей.

Больше всего жертв в муниципалитетах Тибу и Теорама - 19 и 22 соответственно. Как пишет издание, жители региона Кататумбо, где разворачиваются столкновения, массово уезжают в другие районы.

Столкновения между повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (АНО) и группировками, образованными бывшими членами "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), продолжаются уже несколько дней. В пятницу президент Густаво Петро назвал действия АНО военным преступлением и объявил о приостановке мирных переговоров. Вооруженные силы направили подкрепление в Кататумбо.