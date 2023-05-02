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Число жертв среди мирного населения при столкновениях в Судане возросло до 447

Число жертв среди мирного населения при столкновениях в Судане возросло до 447 Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и Cилами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 447, ранения получили 2 255 человек.
Другие страны
2 мая 2023 г. 16:38
Число жертв среди мирного населения при столкновениях в Судане возросло до 447

Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и Cилами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 447, ранения получили 2 255 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник профсоюз врачей Судана.

"Число погибших мирных жителей с начала столкновений возросло до 447, раненых - до 2 255", - приводит телеканал Al Hadath заявление организации.

В понедельник медики сообщали, что жертвами конфликта стали 436 гражданских лиц, ранения получили 2 174 человека.

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