​Число жертв снегопадов в США достигло 36 человек

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Не менее 36 человек уже стали жертвами снегопадов в США.

Как передает Report, об этом сообщили в понедельник местные СМИ.

В Вашингтоне все госучреждения и школы в понедельник были закрыты в связи с погодой. В частности, был отменен брифинг американского госдепартамента.

Кроме того, снегопады привели к перебоям в железнодорожном движении. В Вашингтоне и Балтиморе отменили или задержали не менее 1 510 рейсов. В некоторых частях восточного побережья высота выпавших осадков достигала 91 см.

В общей сложности, стихия нанесла урон 85 млн. человек и оставила без электричества 300 тыс. человек.