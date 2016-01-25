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    ​Число жертв снегопадов в США достигло 36 человек

    В Вашингтоне все госучреждения и школы в понедельник были закрыты в связи с погодой

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Не менее 36 человек уже стали жертвами снегопадов в США.

    Как передает Report, об этом сообщили в понедельник местные СМИ.

    В Вашингтоне все госучреждения и школы в понедельник были закрыты в связи с погодой. В частности, был отменен брифинг американского госдепартамента.

    Кроме того, снегопады привели к перебоям в железнодорожном движении. В Вашингтоне и Балтиморе отменили или задержали не менее 1 510 рейсов. В некоторых частях восточного побережья высота выпавших осадков достигала 91 см.

    В общей сложности, стихия нанесла урон 85 млн. человек и оставила без электричества 300 тыс. человек.

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