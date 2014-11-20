​Число жертв снегопада в США выросло до восьми человек

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Жертвами аномальных снегопадов на северо-востоке США стали по меньшей мере восемь человек.

Как передает Report, по словам представителя администрации округа Эри Марка Полонкарца, в ближайшие дни в регионе может выпасть количество снега, которое обычно выпадает здесь в течение года.

В международном аэропорту города Буффало отменены порядка 40% рейсов.

Движение транспорта во многих населенных пунктах затруднено. В десяти округах штата Нью-Йорк ситуация приобрела настолько сложный характер, что губернатор Эндрю Куомо был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации. Он также распорядился об отправке 150 военнослужащих Национальной гвардии США для оказания помощи застрявшим на дорогах автомобилистам.

Как ожидается, снегопад продолжится в четверг. По прогнозам синоптиков, в течение дня может выпасть еще порядка 90 сантиметров снега. В некоторых районах высота снежного покрова может превысить 1,8 метра. Минувший вторник стал самым холодным ноябрьским днем в Соединенных Штатах с 1976 года.