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    Число жертв сильнейшего наводнения на юге Таиланда увеличилось до 80 человек

    Еще четыре местных жителя считаются пропавшими без вести

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Число жертв сильнейшего наводнения на юге Таиланда, не прекращающегося с начала месяца, увеличилось до 80 человек, еще четыре местных жителя считаются пропавшими без вести.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщили в департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Причиной наводнения послужила необычайно дождливая для нынешнего сезона погода, установившаяся в регионе с начала января. Синоптики предупреждают о новых дождях на территории семи южных провинций в эти выходные дни.

    В Сиамском заливе ожидается сильное волнение, владельцам небольших судов рекомендовано оставаться на берегу.

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